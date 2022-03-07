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    Джордж Фочив - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Джордж
    Фамилия Фочив
    Команда Портленд
    Состав Основной
    Родной город Вашингтон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1992 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портленд 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 90' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:2 Портленд (Портленд)
    03.04.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    27.03.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    20.03.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 4:1 Портленд (Портленд)
    13.03.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:0 Остин (Остин)
    07.03.2022 61' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    65'
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