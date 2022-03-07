Джордж Фочив - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Фочив
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вашингтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1992 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Фочив
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вашингтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портленд
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|90' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Портленд (Портленд)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|27.03.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|4:1
|Портленд (Портленд)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Остин (Остин)
|07.03.2022
|61' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|65'