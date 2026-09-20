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Аргентина. Примера
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Архентинос Хуниорс
Клаудио Браво
Статистика
€ 600 тыс
Клаудио Браво - статистика
Архентинос Хуниорс
13 марта 1997 (29)
#26 | Защитник
179 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 83'
Аргентина. Примера, 9 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 1
13.09.2026
Химнасия
46' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Барракас Сентраль
0 : 0
08.09.2026
Архентинос Хуниорс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 26 тур
Портленд
1 : 1
14.06.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
29.05.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Орландо Сити
1 : 0
25.05.2025
Портленд
67' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
1 : 1
18.05.2025
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
15.05.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
67'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Портленд
3 : 3
20.04.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Остин
0 : 0
06.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
88' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
16.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
09.03.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 0
02.03.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
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