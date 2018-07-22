|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|26.08.2018
|74' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|18.08.2018
|63' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|66'
|12.08.2018
|81' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|08.08.2018
|64' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Химки (Химки)
|04.08.2018
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2018
|61' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|22.07.2018
|81' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)