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    Диего Акоста - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Акоста
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Крылья Советов 1:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 21 тур
    18.03.2023 Был в запасе Оренбург 2:0 Спартак Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.11.2022 82' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    28.09.2022 1' -46' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2022 46' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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