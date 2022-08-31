Диего Акоста - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Акоста
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Акоста
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Оренбург
|2:0
|Спартак
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|82' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2022
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2022
|46' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)