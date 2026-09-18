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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Шэмрок Роверс
Роберту Лопеш
Статистика
€ 250 тыс
Роберту Лопеш - статистика
Шэмрок Роверс
17 июня 1992 (34)
#4 | Защитник
186 см
Кабо-Верде
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
18.09.2026
Уотерфорд
1' - 90'
57'
Ирландия. Премьер Дивизион, 28 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
04.09.2026
Шелбурн
1' - 90'
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Шэмрок Роверс
2
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Эгнатия
5 : 1
13.08.2026
Шэмрок Роверс
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Шэмрок Роверс
3 : 1
04.08.2026
Эгнатия
1' - 90'
55'
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