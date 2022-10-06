Роберту Лопеш - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Роберту
|Фамилия
|Лопеш
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Роберту
|Фамилия
|Лопеш
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:1
|Гент (Гент)
|13.10.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|68' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)