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    Роберту Лопеш - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Роберту
    Фамилия Лопеш
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Юргорден (Стокгольм) 1:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    27.10.2022 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:1 Гент (Гент)
    13.10.2022 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:2 Мольде (Мольде)
    06.10.2022 68' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
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