Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неманья Мотика - статистика

Завершил карьеру
20 марта 2003 (23), Берлин
#20 | Нападающий
179 см
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
11.04.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
1 : 0
05.04.2025
Гройтер Фюрт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
30.03.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
08.03.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
2 : 0
15.02.2025
Гройтер Фюрт
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
24.01.2025
Кайзерслаутерн
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
2 : 1
18.01.2025
Гройтер Фюрт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Гамбург
5 : 0
21.12.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.12.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ульм 1846
1 : 1
01.12.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
23.11.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 0
09.11.2024
Гройтер Фюрт
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
1 : 5
02.11.2024
Дармштадт
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
0 : 4
20.10.2024
Нюрнберг
62' - 90'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Магдебург
2 : 2
06.10.2024
Гройтер Фюрт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
46' - 90'
59'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
69' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
3
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+