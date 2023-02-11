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    Неманья Мотика - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Неманья
    Фамилия Мотика
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия Л 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -59' Аустрия Л (Лустенау) 0:2 Штурм (Грац)
    24.02.2023 1' -62' ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    19.02.2023 76' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    11.02.2023 58' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Аустрия Л (Лустенау)
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