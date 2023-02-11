Неманья Мотика - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Мотика
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Мотика
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -59'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|24.02.2023
|1' -62'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|19.02.2023
|76' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|11.02.2023
|58' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)