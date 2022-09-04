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    Артур Ременяк - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Артур
    Фамилия Ременяк
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 августа 2000 (22 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 64' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 9 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 64' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    77'
    27.11.2022 80' -85' Львов (Львов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    21.11.2022 67' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    14.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    04.11.2022 74' -90' Ворскла (Полтава) 1:0 Львов (Львов)
    30.10.2022 75' -90' Львов (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    78'
    25.09.2022 28' -90' Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    11.09.2022 62' -90' Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    04.09.2022 77' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Львов (Львов)
    27.08.2022 66' -90' Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
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