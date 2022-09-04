Артур Ременяк - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Ременяк
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Ременяк
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|9
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|64' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|77'
|27.11.2022
|80' -85'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|67' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|04.11.2022
|74' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Львов (Львов)
|30.10.2022
|75' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|78'
|25.09.2022
|28' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|62' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|04.09.2022
|77' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|66' -90'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)