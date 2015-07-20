Жантемир Соблиров - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Жантемир
|Отчество
|Хазреталиевич
|Фамилия
|Соблиров
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Жантемир
|Отчество
|Хазреталиевич
|Фамилия
|Соблиров
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|50'
|14.09.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|90'
|07.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|22.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|28.07.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)