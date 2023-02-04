Че Наннели - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Че
|Фамилия
|Наннели
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альмере
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Че
|Фамилия
|Наннели
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альмере
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Херенвен
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|Херенвен (Херенвен)
|29'
|25.02.2023
|1' -81'
|Херенвен (Херенвен)
|1:4
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|19.02.2023
|1' -67'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|Херенвен (Херенвен)
|12.02.2023
|1' -67'
|Херенвен (Херенвен)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|04.02.2023
|70' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Херенвен (Херенвен)