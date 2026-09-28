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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Антонио Вергара
Статистика
€ 15 млн
Антонио Вергара - статистика
Наполи
16 января 2003 (23)
#26 | Полузащитник
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 46'
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 62'
35'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
3
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 62'
35'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
67' - 90'
87'
82'
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