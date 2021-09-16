Адлер - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Адлер
|Фамилия
|Паррейра
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Женева
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Адлер
|Фамилия
|Паррейра
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Женева
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|78' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Слован (Братислава)
|25.11.2021
|90' -90'
|Слован (Братислава)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|04.11.2021
|85' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|1:4
|Слован (Братислава)
|21.10.2021
|67' -90'
|Слован (Братислава)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|30.09.2021
|1' -71'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Слован (Братислава)
|16.09.2021
|78' -90'
|Слован (Братислава)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)