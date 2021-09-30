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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Слован
ПАОК - Слован: обзор матча 30 сентября 2021
ПАОК
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Слован
9'
Ч. Акпом
15'
А. Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Слован
90'
+2
Желтая карточка
С. Мраз
86'
Желтая карточка
Э. Хенти
83'
Замена
А. Чаврич
️️️️
А. Грин
82'
Замена
М. Абена
️️️️
Ю. Медведев
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
74'
71'
Замена
С. Мраз
️️️️
Адлер
71'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Д. Дразич
Желтая карточка
А. Митрица
68'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Ш. Шваб
68'
Замена
Виейринья
️️️️
Сидклей
68'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Д. Аугусто
58'
40'
Желтая карточка
Ю. Медведев
33'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Й. де Кампс
17'
Желтая карточка
Й. де Кампс
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Грин
Пас отдал
Э. Хенти
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Л. Тэйлор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Слован
17
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
1
Адриан Чован
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
28
Адлер
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Виейринья
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
1
Христос Талихманидис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Слован
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
4
Хенри Агбо Уче
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
4-5-1
1
Пасхалакис
17
Сидклей
4
Михай
5
Михайлидис
3
Тэйлор
22
Шваб
14
Живкович
8
Аугусто
28
Митрица
13
Эсити
29
Акпом
4-2-5
4
Кашия
29
Божиков
25
Паушек
17
Медведев
67
де Кампс
23
Канкава
1
Чован
28
Адлер
19
Хенти
25
Грин
71
Дразич
22
Шваб
27
Куртич
27
Куртич
22
Шваб
17
Сидклей
20
Виейринья
20
Виейринья
17
Сидклей
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
8
Аугусто
21
Бисесвар
21
Бисесвар
8
Аугусто
17
Медведев
14
Абена
14
Абена
17
Медведев
71
Дразич
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
71
Дразич
25
Грин
77
Чаврич
77
Чаврич
25
Грин
67
де Кампс
4
Уче
4
Уче
67
де Кампс
28
Адлер
90
Мраз
90
Мраз
28
Адлер
Остались в запасе
ПАОК
Слован
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
30
Михал Сулла
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча ПАОК - Слован
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
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- : -
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0 : 2
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21.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
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