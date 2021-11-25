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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - ПАОК
Слован - ПАОК: обзор матча 25 ноября 2021
Слован
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа F, 5 тур
0 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - ПАОК
Замена
Адлер
️️️️
В. Де Марко
90'
Замена
С. Мраз
️️️️
И. Рабиу
90'
86'
Замена
А. Митрица
️️️️
Д. Бисесвар
71'
Замена
Т. Мург
️️️️
О. Эль-Каддури
71'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
Замена
А. Чаврич
️️️️
А. Грин
70'
Замена
Д. Дразич
️️️️
Я. Жмрхаль
70'
64'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
А. Эсити
46'
Замена
Э. Михай
️️️️
Х. Анхель Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Слован
30
Михал Сулла
ВР
1
Адам Грдина
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
28
Адлер
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-3-1-2
1
Чован
81
Де Марко
4
Кашия
17
Медведев
29
Божиков
17
Жмрхаль
7
Вайсс
10
Рабиу
25
Грин
19
Хенти
4
Уче
4-4-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
15
Креспо
15
Варела
17
Сидклей
13
Эсити
7
Эль-Каддури
14
Живкович
27
Куртич
29
Акпом
21
Бисесвар
10
Рабиу
90
Мраз
90
Мраз
10
Рабиу
17
Жмрхаль
71
Дразич
71
Дразич
17
Жмрхаль
81
Де Марко
28
Адлер
28
Адлер
81
Де Марко
25
Грин
77
Чаврич
77
Чаврич
25
Грин
15
Креспо
4
Михай
4
Михай
15
Креспо
13
Эсити
22
Шваб
22
Шваб
13
Эсити
21
Бисесвар
28
Митрица
28
Митрица
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
99
Мург
99
Мург
7
Эль-Каддури
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
Остались в запасе
Слован
ПАОК
30
Михал Сулла
ВР
1
Адам Грдина
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
6
Филип Лихы
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
1
Адам Грдина
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Матуш Войтко
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
6
Филип Лихы
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Слован - ПАОК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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