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Тип трансфера
01.07.25 / -
Без клуба
Завершил
02.07.24 / 01.07.25
Свободный агент
09.07.22 / 02.07.24
Свободный агент
22.02.22 / 09.07.22
Без клуба
Свободный агент
01.01.21 / 22.02.22
Свободный агент
07.01.20 / 01.01.21
Свободный агент
19.01.19 / 07.01.20
Свободный агент
24.01.18 / 19.01.19
Без клуба
Свободный агент
15.09.17 / 24.01.18
Свободный агент
18.07.17 / 15.09.17
Свободный агент
21.02.17 / 30.06.17
Аренда
31.08.16 / 18.07.17
Свободный агент
11.08.14 / 30.06.15
Аренда
01.04.11 / 31.12.11
Аренда
18.02.11 / 16.01.12
Свободный агент