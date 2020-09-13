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    Максим Григорьев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Григорьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 16 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2020 1' -89' Факел (Воронеж) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    81'
    25.11.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Велес (Москва)
    21.11.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    13.10.2020 1' -66' Факел (Воронеж) 0:0 Алания (Владикавказ)
    66'
    09.10.2020 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Факел (Воронеж)
    80'
    04.10.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.09.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    23.09.2020 1' -35' Факел (Воронеж) 0:0 Томь (Томск)
    19.09.2020 59' -90' Чертаново (Москва) 0:3 Факел (Воронеж)
    83'
    13.09.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    09.09.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Енисей (Красноярск)
    05.09.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Факел (Воронеж)
    22.08.2020 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Факел (Воронеж)
    16.08.2020 58' -90' Велес (Москва) 1:1 Факел (Воронеж)
    12.08.2020 74' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Балтика (Калининград)
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