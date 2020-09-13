|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|16
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2020
|1' -89'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|81'
|25.11.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|21.11.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|13.10.2020
|1' -66'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|66'
|09.10.2020
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|80'
|04.10.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.09.2020
|1' -35'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Томь (Томск)
|19.09.2020
|59' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:3
|Факел (Воронеж)
|83'
|13.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|09.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|05.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|22.08.2020
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.08.2020
|58' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|12.08.2020
|74' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Балтика (Калининград)