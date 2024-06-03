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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Металлург Л - Велес
Металлург Л - Велес: обзор матча 03 июня 2024
Металлург Л
03.06.2024, понедельник, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
0 : 3
Завершен
Велес
57'
Я. Ивакин
68'
Я. Ивакин
73'
И. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Велес
Замена
М. Сазонов
️️️️
М. Григорьев
84'
Замена
Н. Смирных
️️️️
А. Крикуненко
84'
82'
Замена
М. Матвеев
️️️️
Ч. Магомадов
82'
Замена
И. Дибиров
️️️️
Я. Ивакин
74'
Замена
И. Котельников
️️️️
И. Умаров
74'
Замена
И. Востриков
️️️️
О. Смирнов
73'
ГОЛ! 0:3!
И. Умаров
Пас отдал
Е. Песиков
68'
ГОЛ! 0:2!
Я. Ивакин
Пас отдал
Е. Песиков
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Р. Войдель
64'
Замена
И. Коротких
️️️️
А. Максимчук
59'
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Арустамян
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ивакин
Пас отдал
Р. Сосранов
54'
Замена
Е. Песиков
️️️️
Я. Фролов
3'
Желтая карточка
О. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
20
Роман Войдель
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
10
Максим Григорьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Ромащенко
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
14
Николай Смирных
ЦЗ
3
Илья Коротких
ЦЗ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
19
Илья Глебов
ПВ
Велес
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
17
Иван Котельников
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
11
Исмаил Дибиров
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Кобзев
95
Крикуненко
79
Гречкин
42
Лапшов
12
Елеев
8
Пахомов
20
Войдель
70
Арустамян
90
Борисенко
10
Григорьев
10
Максимчук
4-2-3-1
1
Шитов
2
Кутепов
3
Петрунин
15
Сосранов
95
Магомадов
18
Кабахидзе
97
Шубин
20
Ивакин
14
Фролов
47
Умаров
77
Смирнов
95
Крикуненко
14
Смирных
14
Смирных
95
Крикуненко
10
Григорьев
3
Сазонов
3
Сазонов
10
Григорьев
20
Войдель
15
Тюменцев
15
Тюменцев
20
Войдель
70
Арустамян
6
Великородный
6
Великородный
70
Арустамян
10
Максимчук
3
Коротких
3
Коротких
10
Максимчук
77
Смирнов
9
Востриков
9
Востриков
77
Смирнов
14
Фролов
9
Песиков
9
Песиков
14
Фролов
20
Ивакин
11
Дибиров
11
Дибиров
20
Ивакин
47
Умаров
17
Котельников
17
Котельников
47
Умаров
95
Магомадов
71
Матвеев
71
Матвеев
95
Магомадов
Остались в запасе
Металлург Л
Велес
19
Илья Глебов
ПВ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
1
Никита Яворский
ВР
Главный тренер
Максим Ромащенко
99
Геворк Саркисян
ЦФ
48
Иван Сутугин
АП
18
Павел Карасев
ОП
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
19
Илья Глебов
ПВ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
1
Никита Яворский
ВР
Остались в запасе
99
Геворк Саркисян
ЦФ
48
Иван Сутугин
АП
18
Павел Карасев
ОП
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Максим Ромащенко
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Металлург Л - Велес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Иван Пожидаев
(Комсомольск-на-Амуре)
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