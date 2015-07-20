Кирилл Павлов - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1990 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1990 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|85' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|1' -68'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|21.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|17.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|12.10.2015
|84' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|73' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)