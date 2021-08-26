Алан Арайса - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Арайса
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Арайса
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|0:4
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.11.2021
|75' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|1:4
|Слован (Братислава)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|30.09.2021
|1' -78'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:1
|Линкольн (Гибралтар)
|16.09.2021
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|3:1
|Рига (Рига)
|120' 106'