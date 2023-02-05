Кароль Фила - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кароль
|Фамилия
|Фила
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гданьск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кароль
|Фамилия
|Фила
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гданьск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Зюлте-Варегем
|3:3
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Серен
|1:1
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 71'
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|47'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|24.02.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.02.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|12.02.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Остенде (Остенде)
|05.02.2023
|1' -71'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|47'