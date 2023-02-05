Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кароль Фила - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кароль
    Фамилия Фила
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Родной город Гданьск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 4:2 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    24.02.2023 1' - 90' Зюлте-Варегем 3:3 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Серен 1:1 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 1' - 90' Зюлте-Варегем 1:1 Остенде Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 71' Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    47'
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11