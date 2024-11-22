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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Дендер
Антверпен - Дендер: обзор матча 22 ноября 2024
Антверпен
22.11.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Дендер
79'
Д. Керк
2'
К. Фила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Дендер
90'
+3
Желтая карточка
Б. Гонсалвес
83'
Замена
D. Acquah
️️️️
Д. Пупе
ГОЛ! 1:1!
Д. Керк
79'
76'
Замена
Д. Силла
️️️️
Р. Квет
76'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
М. Берте
Замена
К. Скотт
️️️️
Д. Прат
76'
65'
Замена
Д. Соладио
️️️️
О. Шедлер
63'
Желтая карточка
М. Берте
54'
Желтая карточка
К. Фила
Желтая карточка
А. Коста
53'
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Корбани
46'
Желтая карточка
В. Янссен
38'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Фила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
(К)
ЦФ
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Kobe Cools
ЦЗ
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
18
Nathan Rodes
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
20
Дембо Силла
ПЗ
10
Lennard Hens
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ламменс
21
32
Коста
25
Батай
20
Корбани
4
ван ден Бош
9
Чери
26
Прат
9
Керк
11
Ондрейка
14
Янссен
3-3-1-1-2
34
Веррипс
7
Гонсалвес
22
23
Пупе
4
Фила
16
Квет
21
18
90
Берте
88
Ферраро
21
Шедлер
26
Прат
10
Скотт
10
Скотт
26
Прат
20
Корбани
14
Валенсия
14
Валенсия
20
Корбани
16
Квет
20
Силла
20
Силла
16
Квет
23
Пупе
23
23
23
Пупе
90
Берте
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
90
Берте
21
Шедлер
90
Соладио
90
Соладио
21
Шедлер
Остались в запасе
Антверпен
Дендер
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
13
Julien Devriendt
ВР
10
Lennard Hens
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
13
Julien Devriendt
ВР
10
Lennard Hens
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Антверпен - Дендер
2
3
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
758
293
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
70
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.96
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 0
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
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