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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Стандард
Дендер - Стандард: обзор матча 13 сентября 2024
Дендер
13.09.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Стандард
9'
S. Benjdida (П)
65'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Стандард
88'
Замена
А. Калю
️️️️
И. Камара
88'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
Желтая карточка
Б. Нсимба
87'
87'
Желтая карточка
Б. Шутало
79'
Замена
И. Прайс
️️️️
L. Kuavita
76'
Желтая карточка
М. Булат
Замена
Д. Соладио
️️️️
М. Берте
73'
Замена
L. Hens
️️️️
Ф. Ферраро
73'
68'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Зекири
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Зекири
Пас отдал
S. Benjdida
Замена
R. M'Barki
️️️️
Д. Грнчар
63'
Замена
D. Acquah
️️️️
М. Вилтард
63'
Замена
Г. Дитш
️️️️
М. Веррипс
42'
Желтая карточка
N. Rodes
17'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Benjdida
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
90
Мохамед Берте
ПВ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
90
Джорди Соладио
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Стандард
99
Tom Poitoux
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
3-1-2-3-1
34
Веррипс
22
21
23
Пупе
16
Квет
24
Вилтард
18
77
Нсимба
20
Грнчар
90
Берте
88
Ферраро
3-2-2-4
18
Лоуренс
4
Бейтс
44
Шутало
7
Камара
5
Булат
21
О'Нил
14
21
3
Нгой
1
Эполо
9
Зекири
34
Веррипс
30
Дитш
30
Дитш
34
Веррипс
24
Вилтард
23
23
24
Вилтард
88
Ферраро
10
10
88
Ферраро
90
Берте
90
Соладио
90
Соладио
90
Берте
20
Грнчар
10
10
20
Грнчар
7
Камара
22
Калю
22
Калю
7
Камара
14
21
Прайс
21
Прайс
14
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
9
Зекири
19
Бадамоси
19
Бадамоси
9
Зекири
Остались в запасе
Дендер
Стандард
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
99
Tom Poitoux
ВР
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
19
Али Акман
ЦФ
Остались в запасе
99
Tom Poitoux
ВР
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Дендер - Стандард
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
16
Офсайды
0
1
Количество передач
639
312
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.83
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Ван Ройстадион
Новости команд
Все
Дендер
Стандард
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
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