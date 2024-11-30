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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Дендер
Брюгге - Дендер: обзор матча 30 ноября 2024
Брюгге
30.11.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Дендер
24'
Ф. Хутгла
33'
А. Сков Ольсен
89'
Ш. Тальби
90+1'
Ш. Тальби
16'
Р. Квет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Дендер
ГОЛ! 4:1!
Ш. Тальби
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ш. Тальби
Пас отдал
К. Саббе
89'
Замена
Р. Вермант
️️️️
Ф. Хутгла
88'
80'
Замена
А. Акман
️️️️
Ф. Ферраро
Замена
Ш. Тальби
️️️️
Х. Цолис
76'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Сков Ольсен
75'
Замена
К. Саббе
️️️️
Х. Сейс
62'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
А. Яшари
62'
58'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Б. Гонсалвес
58'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
М. Берте
46'
Замена
J. Devriendt
️️️️
М. Веррипс
ГОЛ! 2:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
А. Яшари
33'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хутгла
Пас отдал
А. Сков Ольсен
24'
24'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
К. Фила
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квет
Пас отдал
О. Шедлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
18
Nathan Rodes
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
77
Бруни Нсимба
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
3-2-2-3
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
14
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
3-3-1-1-2
34
Веррипс
21
7
Гонсалвес
23
Пупе
4
Фила
16
Квет
22
18
90
Берте
21
Шедлер
88
Ферраро
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
14
Яшари
10
Ветлесен
10
Ветлесен
14
Яшари
70
Сков Ольсен
22
Скурась
22
Скурась
70
Сков Ольсен
17
Цолис
7
Тальби
7
Тальби
17
Цолис
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
34
Веррипс
13
13
34
Веррипс
4
Фила
20
Грнчар
20
Грнчар
4
Фила
7
Гонсалвес
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
7
Гонсалвес
90
Берте
77
Нсимба
77
Нсимба
90
Берте
88
Ферраро
19
Акман
19
Акман
88
Ферраро
Остались в запасе
Брюгге
Дендер
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Брюгге - Дендер
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
9
3
Офсайды
0
2
Количество передач
813
441
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.64
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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