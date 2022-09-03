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Václav Kadlec
Статистика
Václav Kadlec - статистика
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Яблонец
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Теплице
3 : 2
03.09.2022
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Яблонец
1 : 1
30.08.2022
Спарта
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 1
27.08.2022
Баник
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Фастав
2 : 2
21.08.2022
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Яблонец
2 : 3
14.08.2022
Славия
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Млада Болеслав
2 : 2
07.08.2022
Яблонец
90' - 90'
90'
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