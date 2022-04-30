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    Тиаго Фернандес - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Тиаго
    Фамилия Фернандес
    Команда Фламенго
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 марта 2001 (21 год)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    19.06.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    19.05.2022 90' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Сиэтл (Сиэтл)
    15.05.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    08.05.2022 84' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:0 Хьюстон (Хьюстон)
    30.04.2022 77' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
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