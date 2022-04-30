Тиаго Фернандес - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.05.2022
|90' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|08.05.2022
|84' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|30.04.2022
|77' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Остин (Остин)