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Тиаго Фернандес
Статистика
Тиаго Фернандес - статистика
Завершил карьеру
13 марта 2001 (25)
#32 | Нападающий
170 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
26.06.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
2 : 1
19.06.2022
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
19.05.2022
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2022
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 0
08.05.2022
Динамо Хьюстон
84' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
30.04.2022
Остин
77' - 90'
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