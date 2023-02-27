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    Йеймар Гомес Андраде - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Йеймар
    Фамилия Гомес Андраде
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    27.02.2023 1' - 90' Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    27.02.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
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