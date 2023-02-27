Йеймар Гомес Андраде - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Йеймар
|Фамилия
|Гомес Андраде
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Йеймар
|Фамилия
|Гомес Андраде
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|27.02.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)