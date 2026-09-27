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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Йеймар Гомес Андраде
Статистика
€ 1 млн
Йеймар Гомес Андраде - статистика
Сиэтл
30 июня 1992 (34)
#28 | Защитник
188 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Клубный чемпионат мира 2022
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
1' - 23'
22'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
1' - 59'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 90'
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