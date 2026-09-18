Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Керим Мрабти - статистика

АЕК
20 мая 1994 (32)
#28 | Нападающий
175 см
Швеция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
59' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
77' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мехелен
33
5
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Сент-Труйден
3 : 0
24.05.2026
Мехелен
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Мехелен
2 : 2
21.05.2026
Брюгге
1' - 79'
70'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Андерлехт
2 : 2
17.05.2026
Мехелен
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Юнион СЖ
3 : 0
10.05.2026
Мехелен
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Мехелен
1 : 0
03.05.2026
Гент
1' - 56'
16'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Мехелен
1 : 4
26.04.2026
Сент-Труйден
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
6 : 1
22.04.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Мехелен
1 : 2
18.04.2026
Андерлехт
1' - 88'
70'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Мехелен
0 : 1
12.04.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Гент
1 : 1
06.04.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Брюгге
4 : 1
22.03.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
1 : 0
15.03.2026
Андерлехт
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Гент
3 : 1
08.03.2026
Мехелен
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
2 : 1
28.02.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
22.02.2026
Мехелен
1' - 88'
37'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
2 : 3
13.02.2026
Генк
1' - 90'
49'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Мехелен
2 : 0
08.02.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
01.02.2026
Мехелен
1' - 88'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 1
25.01.2026
Вестерло
46' - 90'
88'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
13.12.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
1 : 0
07.12.2025
Шарлеруа
1' - 66'
15'
35'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 1
28.11.2025
Стандард
67' - 90'
88'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Генк
0 : 1
23.11.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Дендер
1 : 3
19.10.2025
Мехелен
1' - 34'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 3
04.10.2025
Сент-Труйден
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
0 : 2
28.09.2025
Мехелен
64' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
0 : 0
21.09.2025
Серкль Брюгге
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
1' - 77'
73'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 2
30.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 76'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
2 : 1
24.08.2025
Мехелен
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Мехелен
1 : 1
16.08.2025
Гент
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Вестерло
0 : 1
09.08.2025
Мехелен
1' - 60'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
2 : 1
01.08.2025
Брюгге
1' - 78'
7'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
26.07.2025
Мехелен
1' - 73'
16'
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
21
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
24
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+