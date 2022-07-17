Марохи Ндион - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Марохи
|Фамилия
|Ндион
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Марохи
|Фамилия
|Ндион
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|78' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|82' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|1' -57'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -57'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)