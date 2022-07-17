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    Марохи Ндион - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Марохи
    Фамилия Ндион
    Команда Эльфсборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 ноября 1999 (23 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 78' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    31.07.2022 82' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 1' -57' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -57' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
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