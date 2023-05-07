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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Виборг
Орхус - Виборг: обзор матча 07 мая 2023
Орхус
07.05.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
3 : 0
Завершен
Виборг
23'
П. Мортенсен (П)
49'
М. Эмиль Мадсен
67'
М. Эмиль Мадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Виборг
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
П. Мортенсен
87'
Замена
А. Дагхим
️️️️
Т. Мельгор
87'
87'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
И. Саид
76'
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
Замена
С. Хауген
️️️️
М. Дуэлунн
76'
76'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Д. Аньембе
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
76'
Желтая карточка
М. Андерсон
68'
ГОЛ! 3:0!
М. Эмиль Мадсен
67'
63'
Замена
А. Джатта
️️️️
Р. Жуниор
Замена
К. Якоб
️️️️
Н. Поульсен
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Эмиль Мадсен
49'
Желтая карточка
Н. Поульсен
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мортенсен
23'
22'
Желтая карточка
Н. Бюрги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Марохи Ндион
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
31
Биссек
2
Беймо
6
Поульсен
21
Мадсен
23
Андерсон
10
Дуэлунн
11
Линкс
9
Мортенсен
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
28
Вестергор
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
96
Жуниор
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
9
Мортенсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
9
Мортенсен
6
Поульсен
17
Якоб
17
Якоб
6
Поульсен
14
Мельгор
14
Дагхим
14
Дагхим
14
Мельгор
10
Дуэлунн
9
Хауген
9
Хауген
10
Дуэлунн
24
Аньембе
23
Бундгор
23
Бундгор
24
Аньембе
19
Саид
8
Замбурек
8
Замбурек
19
Саид
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
96
Жуниор
20
Джатта
20
Джатта
96
Жуниор
Остались в запасе
Орхус
Виборг
99
Пер Бротвейт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
31
Миккел Андерсен
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Марохи Ндион
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Марохи Ндион
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Орхус - Виборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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