Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008