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    Крис Гантер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Крис
    Фамилия Гантер
    Команда Уимблдон
    Состав Основной
    Родной город Ньюпорт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июля 1989 (33 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэльс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Уэльс 0:1 Польша
    22.09.2022 Был в запасе Бельгия 2:1 Уэльс
    14.06.2022 67' -90' Нидерланды 3:2 Уэльс
    11.06.2022 Был в запасе Уэльс 1:1 Бельгия
    08.06.2022 Был в запасе Уэльс 1:2 Нидерланды
    01.06.2022 1' -90' Польша 2:1 Уэльс
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