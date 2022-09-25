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Крис Гантер
Статистика
Крис Гантер - статистика
Завершил карьеру
21 июля 1989 (37), Ньюпорт
#2 | Защитник
180 см | 70 кг
Уэльс
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэльс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Уэльс
0 : 1
25.09.2022
Польша
Был в запасе
Лига наций, 5 тур
Бельгия
2 : 1
22.09.2022
Уэльс
Был в запасе
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
3 : 2
14.06.2022
Уэльс
67' - 90'
Лига наций, 3 тур
Уэльс
1 : 1
11.06.2022
Бельгия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Уэльс
1 : 2
08.06.2022
Нидерланды
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Польша
2 : 1
01.06.2022
Уэльс
1' - 90'
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