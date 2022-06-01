Крис Гантер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Гантер
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Гантер
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэльс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Уэльс
|0:1
|Польша
|22.09.2022
|Был в запасе
|Бельгия
|2:1
|Уэльс
|14.06.2022
|67' -90'
|Нидерланды
|3:2
|Уэльс
|11.06.2022
|Был в запасе
|Уэльс
|1:1
|Бельгия
|08.06.2022
|Был в запасе
|Уэльс
|1:2
|Нидерланды
|01.06.2022
|1' -90'
|Польша
|2:1
|Уэльс