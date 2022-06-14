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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Уэльс
Нидерланды - Уэльс: обзор матча 14 июня 2022
Нидерланды
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
3 : 2
Завершен
Уэльс
17'
Н. Ланг
23'
К. Гакпо
90+3'
М. Депай
26'
Б. Джонсон
90+2'
Г. Бэйл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Уэльс
90'
+3
Желтая карточка
К. Робертс
ГОЛ! 3:2!
М. Депай
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Бэйл
80'
Желтая карточка
И. Ампаду
75'
Желтая карточка
К. Мефам
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Н. Ланг
73'
Замена
М. Депай
️️️️
В. Янссен
73'
70'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. Джеймс
67'
Замена
К. Гантер
️️️️
Д. Родон
63'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Смит
46'
Замена
К. Робертс
️️️️
У. Бернс
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Х. Хатебур
46'
Замена
С. де Врей
️️️️
Д. Тезе
46'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
32'
26'
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Х. Уилсон
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
23'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
21'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ланг
Пас отдал
В. Янссен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
26
Мэтт Смит
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Дэви Классен
АП
16
Гус Тил
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Оливер Денхэм
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
3-3-2-1-1
13
Силлессен
0
Тезе
6
де Лигт
4
Мартинс-Инди
16
Маласья
20
Коопмейнерс
2
Хатебур
21
де Йонг
17
Ланг
11
Гакпо
18
Янссен
4-1-3-2
1
Хеннесси
6
Родон
5
Ампаду
2
Мефам
4
Дэвис
26
Смит
19
Томас
8
Уилсон
11
Джонсон
8
Бернс
20
Джеймс
2
Хатебур
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
2
Хатебур
0
Тезе
6
де Врей
6
де Врей
0
Тезе
17
Ланг
25
Бергвейн
25
Бергвейн
17
Ланг
18
Янссен
10
Депай
10
Депай
18
Янссен
6
Родон
2
Гантер
2
Гантер
6
Родон
8
Бернс
14
Робертс
14
Робертс
8
Бернс
26
Смит
10
Рэмзи
10
Рэмзи
26
Смит
20
Джеймс
11
Бэйл
11
Бэйл
20
Джеймс
Остались в запасе
Нидерланды
Уэльс
23
Марк Флеккен
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Дэви Классен
АП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
0
Оливер Денхэм
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Дэви Классен
АП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
0
Оливер Денхэм
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Нидерланды - Уэльс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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