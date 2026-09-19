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Аполлон
Густаво Ассунсао
Статистика
€ 750 тыс
Густаво Ассунсао - статистика
Аполлон
30 марта 2000 (26), Сан-Паулу
#12 | Полузащитник
178 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 90'
65'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
74' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Дила
0 : 4
23.07.2026
Аполлон
Был в запасе
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