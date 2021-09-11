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    Максим Казаков - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Казаков
    Команда Заря
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 Заря (Луганск)
    05.12.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Ингулец (Петрово)
    24.10.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Колос (Ковалевка)
    15.10.2021 1' -90' Шахтер (Донецк) 6:1 Заря (Луганск)
    13'
    03.10.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 2:0 Десна (Чернигов)
    26.09.2021 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 0:4 Заря (Луганск)
    19.09.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 3:0 Черноморец (Одесса)
    11.09.2021 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Заря (Луганск)
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