Максим Казаков - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|Заря (Луганск)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Ингулец (Петрово)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|15.10.2021
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:1
|Заря (Луганск)
|13'
|03.10.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:0
|Десна (Чернигов)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|0:4
|Заря (Луганск)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Заря (Луганск)