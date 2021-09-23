Кирилл Мырзаков - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Мырзаков
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Мырзаков
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)
|18'