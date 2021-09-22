Владислав Шепелев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Шепелев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Шепелев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)