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    Владислав Шепелев - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Шепелев
    Команда Ленинградец
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 2000 (22 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ленинградец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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