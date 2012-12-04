Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2004