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Милан Йованович
Статистика
Милан Йованович - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1981 (45)
#11 | Нападающий
183 см | 78 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
6
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Малага
2 : 2
04.12.2012
Андерлехт
1' - 85'
50'
Лига чемпионов, 5 тур
Андерлехт
1 : 3
21.11.2012
Милан
1' - 77'
Лига чемпионов, 4 тур
Андерлехт
1 : 0
06.11.2012
Зенит
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Зенит
1 : 0
24.10.2012
Андерлехт
1' - 90'
72'
Лига чемпионов, 2 тур
Андерлехт
0 : 3
03.10.2012
Малага
1' - 59'
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕЛ
2 : 1
22.08.2012
Андерлехт
1' - 75'
67'
75'
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