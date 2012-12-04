Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Малага - Андерлехт
Малага - Андерлехт: обзор матча 04 декабря 2012
Малага
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
45'
Дуда
61'
Дуда
50'
М. Йованович
89'
Д. Мбокани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Андерлехт
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мбокани
85'
Замена
Р. Варгас
️️️️
М. Йованович
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Дуда
80'
77'
Желтая карточка
Д. Мбокани
71'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Д. Прат
63'
Желтая карточка
Б. Сафари
ГОЛ! 2:1!
Дуда
Пас отдал
Д. Буонанотте
61'
Замена
Х. Гамес
️️️️
Велигтон
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Йованович
Пас отдал
Д. Мбокани
ГОЛ! 1:0!
Дуда
Пас отдал
С. Фернандес
45'
33'
Желтая карточка
С. Клестан
Замена
И. Камачо
️️️️
Ж. Тулалан
16'
Желтая карточка
Дуда
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
19
Том де Суттер
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
19
Элизеу
20
Санчес
3
Велигтон
23
Оньеву
16
Итурра
28
Тулалан
17
Дуда
30
Буонанотте
30
Фернандес
24
Санта Крус
2-1-5-1-1
1
Прото
3
Дешахт
4
Сафари
8
Куяте
26
Прат
30
Жилле
16
Клестан
6
Билья
11
Йованович
17
Бруно
70
Мбокани
3
Велигтон
18
Гамес
18
Гамес
3
Велигтон
28
Тулалан
4
Камачо
4
Камачо
28
Тулалан
17
Дуда
20
Портильо
20
Портильо
17
Дуда
11
Йованович
9
Варгас
9
Варгас
11
Йованович
26
Прат
19
де Суттер
19
де Суттер
26
Прат
Остались в запасе
Малага
Андерлехт
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
1
Томас Камински
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Статистика матча Малага - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Андерлехт
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+