Шамиль Саадуев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Шамиль
|Фамилия
|Саадуев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Шамиль
|Фамилия
|Саадуев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легион
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Легион (Махачкала)
|1:1
(0:2)п
|Уфа (Уфа)
|60'