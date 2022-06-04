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    Бенас Шаткус - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Бенас
    Фамилия Шаткус
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Родной город Клайпеда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 2001 (22 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 Был в запасе Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 78' -90' Турция 2:0 Литва
    11.06.2022 Был в запасе Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 1' -90' Литва 0:6 Турция
    04.06.2022 1' -90' Литва 0:2 Люксембург
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