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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Литва
Турция - Литва: обзор матча 14 июня 2022
Турция
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа C1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Литва
37'
К. Айхан
54'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Литва
85'
Замена
А. Тутишкинас
️️️️
Т. Милашюс
Замена
Т. Кукур
️️️️
Д. Ундер
84'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Ф. Кадиоглу
84'
Замена
О. Кабак
️️️️
Х. Чалханоглу
84'
Пенальти не реализован!
Д. Ундер
82'
78'
Замена
Б. Шаткус
️️️️
Л. Климавичус
71'
Замена
А. Климавичюс
️️️️
П. Голубицкас
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Х. Дервисоглу
61'
Замена
Д. Синик
️️️️
К. Актюркоглу
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Чалханоглу
54'
53'
Желтая карточка
В. Арманавичюс
49'
Желтая карточка
Ф. Черных
46'
Замена
В. Арманавичюс
️️️️
Ю. Ласицкас
46'
Замена
П. Сирвис
️️️️
Р. Баравикас
ГОЛ! 1:0!
К. Айхан
Пас отдал
Д. Ундер
37'
31'
Желтая карточка
Р. Баравикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
20
Ферди Кадиоглу
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
19
Линас Мегелайтис
ОП
0
Каролис Узела
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Доган Алемдар
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
0
Догукан Синик
ЛВ
0
Беркан Кутлу
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
Литва
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
18
Аугустинас Климавичюс
ЦФ
4-2-2-2
12
Баиндыр
20
Кадиоглу
22
Айхан
4
Сеюнджу
2
Челик
10
Чалханоглу
5
Озкан
7
Актюркоглу
7
Ундер
19
Дурсун
26
Дервисоглу
3-3-2-1-1
23
Барткус
2
Климавичус
21
Бараускас
13
Ласицкас
23
Баравикас
19
Мегелайтис
4
Гирдвайнис
0
Узела
22
Голубицкас
20
Милашюс
10
Черных
10
Чалханоглу
15
Кабак
15
Кабак
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
26
Дервисоглу
17
Акгюн
17
Акгюн
26
Дервисоглу
7
Актюркоглу
0
Синик
0
Синик
7
Актюркоглу
7
Ундер
0
Кукур
0
Кукур
7
Ундер
20
Милашюс
2
Тутишкинас
2
Тутишкинас
20
Милашюс
2
Климавичус
6
Шаткус
6
Шаткус
2
Климавичус
23
Баравикас
17
Сирвис
17
Сирвис
23
Баравикас
13
Ласицкас
23
Арманавичюс
23
Арманавичюс
13
Ласицкас
22
Голубицкас
18
Климавичюс
18
Климавичюс
22
Голубицкас
Остались в запасе
Турция
Литва
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Доган Алемдар
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Штефан Кунц
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Доган Алемдар
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
Остались в запасе
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Турция - Литва
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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