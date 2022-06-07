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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Турция
Литва - Турция: обзор матча 07 июня 2022
Литва
07.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа C1, 2 тур
0 : 6
Завершен
Турция
2'
Д. Синик
14'
Д. Синик
56'
С. Дурсун (П)
81'
С. Дурсун
89'
Ю. Акгюн
90+1'
Х. Дервисоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Турция
90'
+1
ГОЛ! 0:6!
Х. Дервисоглу
89'
ГОЛ! 0:5!
Ю. Акгюн
Пас отдал
К. Актюркоглу
81'
ГОЛ! 0:4!
С. Дурсун
Пас отдал
М. Мюлдюр
Замена
Д. Бараускас
️️️️
П. Голубицкас
76'
65'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Д. Синик
Замена
А. Климавичюс
️️️️
К. Лаукжемис
64'
Замена
Н. Петкевичюс
️️️️
А. Новиковас
64'
58'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Ф. Кадиоглу
56'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Дурсун
Желтая карточка
П. Сирвис
55'
Желтая карточка
Л. Климавичус
46'
46'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Д. Ундер
46'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Х. Чалханоглу
33'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Синик
Пас отдал
Х. Дервисоглу
Желтая карточка
П. Голубицкас
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Турция
0
Доган Алемдар
ВР
20
Ферди Кадиоглу
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
0
Догукан Синик
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Литва
12
Игнас Плукас
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
18
Аугустинас Климавичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Дорухан Токез
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шеткус
17
Сирвис
6
Шаткус
2
Климавичус
13
Миколюнас
19
Мегелайтис
23
Арманавичюс
11
Новиковас
22
Голубицкас
7
Должников
9
Лаукжемис
4-2-2-2
0
Алемдар
18
Мюлдюр
22
Айхан
15
Кабак
20
Кадиоглу
10
Чалханоглу
5
Озкан
7
Ундер
0
Синик
19
Дурсун
26
Дервисоглу
22
Голубицкас
21
Бараускас
21
Бараускас
22
Голубицкас
11
Новиковас
21
Петкевичюс
21
Петкевичюс
11
Новиковас
9
Лаукжемис
18
Климавичюс
18
Климавичюс
9
Лаукжемис
20
Кадиоглу
13
Эльмали
13
Эльмали
20
Кадиоглу
7
Ундер
17
Акгюн
17
Акгюн
7
Ундер
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
0
Синик
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
0
Синик
Остались в запасе
Литва
Турция
12
Игнас Плукас
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
12
Игнас Плукас
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Литва - Турция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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