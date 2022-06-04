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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Люксембург
Литва - Люксембург: обзор матча 04 июня 2022
Литва
04.06.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа C1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Люксембург
44'
Д. Синани
78'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Люксембург
89'
Замена
В. Тиль
️️️️
Д. Синани
Замена
А. Должников
️️️️
В. Сливка
84'
81'
Желтая карточка
М. Шано
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Синани
69'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Э. Муратович
Замена
И. Крузикас
️️️️
П. Голубицкас
63'
Замена
Н. Петкевичюс
️️️️
А. Климавичюс
63'
Желтая карточка
В. Сливка
61'
60'
Замена
М. Олесен
️️️️
И. Санчес
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
54'
46'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
О. Тилль
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синани
Пас отдал
И. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
Аугустинас Климавичюс
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
17
Мика Пинту
ЛЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ПЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
19
Игнас Крузикас
ЦФ
7
Артур Должников
ЦФ
17
Пиюс Сирвис
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
6
Диогу Пиментель
ОП
19
Матиас Олесен
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4-1-4-1
1
Шеткус
13
Ласицкас
6
Шаткус
23
Баравикас
21
Бараускас
19
Мегелайтис
22
Голубицкас
14
Сливка
3
Уткус
11
Новиковас
18
Климавичюс
4-1-3-1-1
1
Морис
22
Мартинс
13
Карлсон
2
Шано
17
Пинту
8
Мартинс
16
Баррейро
21
Тилль
10
Синани
7
Санчес
11
Муратович
22
Голубицкас
19
Крузикас
19
Крузикас
22
Голубицкас
14
Сливка
7
Должников
7
Должников
14
Сливка
18
Климавичюс
21
Петкевичюс
21
Петкевичюс
18
Климавичюс
7
Санчес
19
Олесен
19
Олесен
7
Санчес
10
Синани
11
Тиль
11
Тиль
10
Синани
11
Муратович
4
Бонерт
4
Бонерт
11
Муратович
21
Тилль
10
Родригес
10
Родригес
21
Тилль
Остались в запасе
Литва
Люксембург
23
Джугас Барткус
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
17
Пиюс Сирвис
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
6
Диогу Пиментель
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
23
Джугас Барткус
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
17
Пиюс Сирвис
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
6
Диогу Пиментель
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Литва - Люксембург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
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