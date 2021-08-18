|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:0
|Барнсли (Барнсли)
|30.04.2022
|80' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.02.2022
|65' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|14.02.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)