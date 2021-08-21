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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 21 августа 2021
Блэкберн
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
51'
Б. Бреретон
1'
А. Моуатт
45+3'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
90'
+2
Замена
R. Tulloch
️️️️
К. Грант
81'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Замена
H. Chapman
️️️️
Д. Ротуэлл
78'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Бакли
73'
Замена
J. Davenport
️️️️
Л. Кларксон
67'
62'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
Желтая карточка
Л. Трэвис
58'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бреретон
51'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Филлипс
Пас отдал
К. Грант
42'
Замена
С. Аджайи
️️️️
М. Кларк
18'
Желтая карточка
Д. Ливермор
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Моуатт
Пас отдал
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкберн
32
Lenni Cirino
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
32
Quevin Castro
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
2-5-1-2
1
Камински
4
Айяла
17
Картер
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
7
Кларксон
26
Ленихэн
22
Бреретон
3
Пикеринг
20
Галлахер
3-3-2-2
26
Джонстон
5
Бартли
5
Кларк
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
20
Моуатт
9
Грант
47
Робинсон
7
Кларксон
19
19
7
Кларксон
7
Ротуэлл
20
20
7
Ротуэлл
6
Бакли
24
Долан
24
Долан
6
Бакли
5
Кларк
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Кларк
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
77
77
9
Грант
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
32
Lenni Cirino
ЦЗ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
32
Quevin Castro
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
32
Lenni Cirino
ЦЗ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
32
Quevin Castro
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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