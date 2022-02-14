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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 14 февраля 2022
Вест Бромвич
14.02.2022, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
90'
+1
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Бакли
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
80'
74'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Грант
63'
41'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Quevin Castro
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
4-3-3
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Кларк
2
Ферлонг
3
Рич
20
Моуатт
8
Моламби
9
Кэрролл
9
Грант
47
Робинсон
3-4-1-2
1
Камински
24
Ньямб
4
Айяла
6
ван Хеке
6
Бакли
7
Ротуэлл
27
Трэвис
3
Гилс
22
Бреретон
16
Уортон
20
Галлахер
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
9
Грант
19
Диангана
19
Диангана
9
Грант
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
4
Джонсон
4
Джонсон
6
Бакли
Ранкин-Костелло
24
Долан
24
Долан
Ранкин-Костелло
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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