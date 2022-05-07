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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Барнсли
Вест Бромвич - Барнсли: обзор матча 07 мая 2022
Вест Бромвич
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
4 : 0
Завершен
Барнсли
37'
К. Грант (П)
40'
А. Рич
52'
М. Кларк
60'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Барнсли
88'
Желтая карточка
М. Вулф
72'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Ливермор
71'
Пенальти не реализован!
К. Грант
69'
Замена
Z. Ashworth
️️️️
М. Кларк
67'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Аджайи
62'
ГОЛ! 4:0!
К. Грант
Пас отдал
С. Аджайи
60'
60'
Замена
D. Bremang
️️️️
К. Одуор
ГОЛ! 3:0!
М. Кларк
Пас отдал
К. Грант
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Рич
Пас отдал
Д. Баттон
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Грант
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
8
Jordan Helliwell
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
32
Quevin Castro
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Барнсли
39
Amir Arielly
ЦЗ
53
Danny Benson
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
3-3-3-1
27
Баттон
3
Рич
5
Кларк
6
Аджайи
26
О'Ши
8
Ливермор
2
Ферлонг
19
Диангана
8
Моламби
25
Филлипс
9
Грант
3-2-3-2
1
Уолтон
20
15
Китчинг
8
4
Мун
29
Одуор
4
Стайлс
16
Хондермарк
14
Вулф
37
Марш
12
Вудроу
6
Аджайи
6
Тэйлор
6
Тэйлор
6
Аджайи
5
Кларк
3
3
5
Кларк
8
Ливермор
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Ливермор
29
Одуор
42
42
29
Одуор
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
Остались в запасе
Вест Бромвич
Барнсли
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
32
Quevin Castro
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
39
Amir Arielly
ЦЗ
53
Danny Benson
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
32
Quevin Castro
ЦП
Остались в запасе
39
Amir Arielly
ЦЗ
53
Danny Benson
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Вест Бромвич - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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