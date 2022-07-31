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    Флориан Крюгер - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Флориан
    Фамилия Крюгер
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 февраля 1999 (24 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 68' -90' Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
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