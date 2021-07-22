Жарко Удовичич - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Жарко
|Фамилия
|Удовичич
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужице
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Жарко
|Фамилия
|Удовичич
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужице
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
|Рубин (Казань)
|29.07.2021
|78' -121'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
(4:3)п
|Судува (Мариямполе)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Ракув (Ченстохова)