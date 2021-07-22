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    Жарко Удовичич - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Жарко
    Фамилия Удовичич
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Родной город Ужице
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 августа 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 Был в запасе Гент (Гент) 3:0 Ракув (Ченстохова)
    19.08.2021 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 1:0 Гент (Гент)
    12.08.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    05.08.2021 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 0:0 Рубин (Казань)
    29.07.2021 78' -121' Ракув (Ченстохова) 0:0
    (4:3)п    		 Судува (Мариямполе)
    22.07.2021 Был в запасе Судува (Мариямполе) 0:0 Ракув (Ченстохова)
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