Аксель Бьорнстрем - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Аксель
|Фамилия
|Бьорнстрем
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Аксель
|Фамилия
|Бьорнстрем
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -46'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:0
|АИК (Стокгольм)
|11.08.2022
|90' -121'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|95'
|04.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|27.07.2022
|1' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|107'
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)