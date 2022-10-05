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    Аслан Муталиев - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Аслан
    Фамилия Муталиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 2002 (21 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -57' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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