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Армения. Премьер-лига
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Алашкерт
Arsen Sadoyan
Статистика
Arsen Sadoyan - статистика
Алашкерт
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Армения. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алашкерт
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
ЧФР Клуж
3 : 0
30.07.2026
Алашкерт
75' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Алашкерт
1 : 1
23.07.2026
ЧФР Клуж
70' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Елимай
2 : 2
16.07.2026
Алашкерт
68' - 120'
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